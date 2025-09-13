Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi

Kaynak: A Haber

FARAH: Fas'ta doğup Hollanda'da büyüdün. Eserlerinde kefiyeyi sık sık görüyoruz, sadece bir sembol değil, aynı zamanda bir duruş gibi. Senin için ne ifade ediyor?

AZİZ: Kefiye, temel insan haklarının güçlü ve evrensel bir simgesi oldu. Bu yüzden bence kefiye, dünyadaki tüm bayraklardan daha güçlü. Sadece Filistinlilere ait değil.

FARAH: Sessizliğin hakim olduğu bir dünyada cesaretin çok değerli. Ama Filistin'e açıkça destek verdiğin için hiç engellendiğin ya da tehdit edildiğin oldu mu?