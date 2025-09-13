Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi
Dünya sessiz kalırken, o sesini yükseltenlerden biri oldu. Aziz Bekkavi bir moda tasarımcısı olarak çıktığı yolda adaleti tasarımlarına işledi. Filistin bayrağını ve renklerine hep defilelerinde yer verdi. A Haber dış Haberler Editörü Farah Uçucu, Aziz Bekkavi ile konuştu. İşte detaylar…
Dünya sessizliği tercih ederken, Aziz Bekkavi kendi sesini yükseltenlerden biri oldu. Defilelerinde sıkça Filistin bayrağı ve renklerine yer vererek toplumsal meselelere dikkat çeken Bekkavi, A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun sorularını yanıtladı.
FARAH: Fas'ta doğup Hollanda'da büyüdün. Eserlerinde kefiyeyi sık sık görüyoruz, sadece bir sembol değil, aynı zamanda bir duruş gibi. Senin için ne ifade ediyor?
AZİZ: Kefiye, temel insan haklarının güçlü ve evrensel bir simgesi oldu. Bu yüzden bence kefiye, dünyadaki tüm bayraklardan daha güçlü. Sadece Filistinlilere ait değil.
FARAH: Sessizliğin hakim olduğu bir dünyada cesaretin çok değerli. Ama Filistin'e açıkça destek verdiğin için hiç engellendiğin ya da tehdit edildiğin oldu mu?
AZİZ: İlk defilemi 2014 Moda Haftası'nda yaptığımda, birçok dergiden olumsuz tepkiler aldım. 'Modayla siyaseti birleştiremezsin' dediler. Ama aslında bu siyasetle ilgili değildi. İnsan haklarını savunmak için politik olmak gerekmiyor. Çalışmamın politik olmasını bir derginin yayınlamasına ihtiyacım yok. Bunu sosyal medyada yapabiliyorum ve orada tam özgürlüğüm var.
AZİZ: Farkettim ki, Ukrayna savaşı başladığında tüm dergiler Ukrayna bayrağını ve destek mesajlarını paylaştı. Oysa Filistin halkı 75 yıldır acı çekiyor. Neyse ki son zamanlarda işler değişti ve artık dünyanın dört bir yanından işlerime destek gelmeye başladı. Ama şunu unutmamak gerek: Filistin meselesi ya da insan hakları bir 'trend' değildir bu konu kalıcı olmalı.
FARAH: Söylediklerin gerçekten önemli. Dünya sadece Ukrayna'ya odaklanıyor, ama Gazze'yi görmezden geliyor.
AZİZ: Doğru, ayrıca moda sektörünün dışındakileri de etkilemek çok önemli. Çünkü moda tasarımı genellikle trendlerle ilgilidir, günümüzde toplumda olup bitenlerle değil. Filistin için durmak, adalet isteyen herkes için. Sessiz kalırsak, sıra bize gelir.
FARAH: Bu bir virüs gibi... Sessiz kalırsak hepimize bulaşır. İsrail'in etkisi tüm dünyayı sarar.
AZİZ: Aynen öyle, bu aynı zamanda yeni nesli insan haklarına duyarlı yetiştirmekle ilgili. Onlara bunun ne kadar önemli olduğunu öğretmeliyiz.
FARAH: Dünyada olup bitenlere, özellikle de Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kalan ünlü isimlere ne söylemek istersin?
AZİZ: Eğer işinle insan haklarını desteklemiyorsan, bence işini doğru yapmıyorsun. Sanatçı olsan bile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışmalısın. Dünyada ne olduğuna, kimlerin öldüğüne kayıtsızsan, yaptığın işin bir anlamı yoktur. Sadece kendi işin için yaşamak bencilliktir ve uzun vadede kimseye faydası olmaz.
AZİZ: İş ve seyahat için birçok kez Türkiye'ye geldim ve gerçekten çok sevdim. Bir Faslı olarak, kendimi Avrupa'dan çok daha fazla Türkiye'de hoş karşılanmış hissettim. İnsanlar çok sıcaktı. Ayrıca Türkiye'yi, gelenekle modernliği çok güzel harmanladığı için de seviyorum. Doğu ile Batı'nın harika bir birleşimi. Güzel harmanladığı için de seviyorum. Doğu ile Batı'nın harika bir birleşimi.
FARAH: Birçok liderin sessiz kaldığı bu dönemde, Türkiye'nin Filistin hikayesini dünyada yaşatmadaki rolünü nasıl değerlendiriyorsun?
AZİZ: İstanbul'daki büyük gösterileri görmek beni gerçekten çok mutlu etti.Türkiye'ye gittiğimde kefiye taktığımda insanların bana gösterdiği sevgi ve destekle bunu bizzat yaşadım. Türk halkından çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bence Türkiye, Filistin'in yanında duran en güçlü ve demokratik ülkelerden biri, bu da gerçekten çok güzel.
FARAH: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin için sürekli sesini yükselten nadir liderlerden biri. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Başarılı ve iyi bir lider, sessiz kalmayı seçmeyendir. Erdoğan, Filistin konusunda defalarca korkusuzca konuşan nadir liderlerden biri. Bu çok güçlü bir duruş ve bunu dünya liderlerinde pek sık görmüyoruz.
