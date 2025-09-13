Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi

Dünya sessiz kalırken, o sesini yükseltenlerden biri oldu. Aziz Bekkavi bir moda tasarımcısı olarak çıktığı yolda adaleti tasarımlarına işledi. Filistin bayrağını ve renklerine hep defilelerinde yer verdi. A Haber dış Haberler Editörü Farah Uçucu, Aziz Bekkavi ile konuştu. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN