13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi
Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi

Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 13:34
Dünya sessiz kalırken, o sesini yükseltenlerden biri oldu. Aziz Bekkavi bir moda tasarımcısı olarak çıktığı yolda adaleti tasarımlarına işledi. Filistin bayrağını ve renklerine hep defilelerinde yer verdi. A Haber dış Haberler Editörü Farah Uçucu, Aziz Bekkavi ile konuştu. İşte detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Modayla direnişi birleştiren tasarım! Aziz Bekkavi adaleti tasarımlarına işledi
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
Modayla direnişi birleştiren tasarım!
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
İran: Uranyum bombalanan tesisin altında kaldı
Trump’ın suikast korkusu!
Trump’ın suikast korkusu!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze'de okulu bombaladı!
Nepal’in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Nepal'in yeni başbakanı sosyal medyadan seçildi!
Kamçatka bölgesinde 7,4’lük deprem!
Kamçatka bölgesinde 7,4'lük deprem!
NATO’dan doğu gözcüsü operasyonu!
NATO’dan “doğu gözcüsü” operasyonu!
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
Körfez ülkeleri timsah gözyaşı mı döküyor?
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
İsrail Gazze’de okulu bombaladı!
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
İsrail’den Rumlara hava savunma sistemi!
İsrail'den Rumlara hava savunma sistemi!
Daha Fazla Video Göster