Trump’a yakın isim aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! ABD Başkanından ilk açıklama | O anlar kamerada

ABD'de Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı düzenlendi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Etkinlik için toplanan kalabalık panikle olay yerinden kaçarken, ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerinden olan Kirk'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Utah Valley Üniversitesi, Kirk'ün saldırının ardından güvenlik ekibi tarafından okuldan uzaklaştırıldığını belirterek, saldırıda vurulan tek kişinin Kirk olduğunu ifade etti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Baştan aşağı harika bir adam. Tanrı onu korusun" dedi. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, "Charlie Kirk için dua edin, o gerçekten iyi bir adam ve genç bir baba" ifadelerini kullandı.

1 GÖZALTI VAR

Üniversitedeki Turning Point USA etkinliğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden sağcı aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Üniversite, "Yakındaki bir binadan ateş açıldı ve bir şüpheli gözaltına alındı" dedi.