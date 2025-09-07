Husilerden İsrail havalimanına İHA saldırısı: 2 kişi yaralandı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Ramon Havalimanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 2 kişi yaralanırken bölgeden gelen görüntülerde dumanların yükseldiği görüldü.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 17:52

Paylaş



ABONE OL

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi. İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, havalimanının yolcu terminaline patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

TERMİNAL YAKINLARINDA DUMANLAR YÜKSELDİ

Açıklamada, yaralılardan birinin şarapnel ya da patlama etkisiyle yaralandığı, diğerine ise şiddetli anksiyete nedeniyle müdahale edildiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde terminalin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

IDF OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI



İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Ramon Havalimanı hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN