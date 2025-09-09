09 Eylül 2025, Salı
Pasifik'teki Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
09.09.2025
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

