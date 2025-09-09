Nepal Başbakanı Oli’den şok istifa! Protestolar sonu oldu

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağına karşı başlayan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400'ün üstünde kişinin yaralandığı gösteriler sürüyor.



Kathmandu Post'un haberine göre, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyuruldu.