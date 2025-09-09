Nepal Başbakanı Oli'den şok istifa! Protestolar sonu oldu
Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği protestolar nedeniyle istifa ettiği bildirildi.
Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağına karşı başlayan, 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400'ün üstünde kişinin yaralandığı gösteriler sürüyor.
Kathmandu Post'un haberine göre, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyuruldu.
Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, muhalefetin tepkilerinin aksine Başbakan Oli'nin istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtmişti.
Şiddetli protestolarla sarsılan ülkede İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari da görevinden istifa ettiğini bildirmişti.
BAŞKENTTE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YASAĞINA KARŞI GÖSTERİLER
Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle 4 Eylül'de erişime kapatılmıştı.
Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.
Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için dün parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.
Yetkililer, şiddet olaylarının artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
