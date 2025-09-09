Lübnan ve Suriye’den ortak sorunlarda iş birliği

Lübnan Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den resmi bir heyetin geçen hafta Beyrut'ta Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile görüşmesinin ardından, iki ülke arasındaki iletişim ve koordinasyonu artırmak için yeni mekanizmalar oluşturulması konusunda mutabakata varıldı." ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık, bu çerçevede biri Lübnan'da, diğeri Suriye'de olmak üzere iki uzmanlık komitesinin kurulduğunu, komitelerin üyelerinin ise açıklanmadığını bildirdi.



Açıklamada, ilk toplantılarını Şam'da gerçekleştiren komitelerin burada hassas güvenlik ve yargı konularını ele aldığı kaydedildi.

TUTUKLULAR VE KAYIPLAR ANA GÜNDEM MADDESİ OLDU



Özellikle Suriye hapishanelerindeki kayıp Lübnanlılar ile Lübnan'daki Suriyeli tutuklular meselesi görüşmelerin odağında yer aldı.



İki tarafın, görüşmeleri sürdürmek ve ilk turda varılan sonuçları tamamlamak üzere yakında Beyrut'ta ikinci bir toplantı düzenlemeyi kabul ettiği kaydedildi.



Bu ay başında, Beyrut, Lübnan'daki Suriyeli tutuklular ve kayıp kişiler meselesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ortak konuların ele alındığı bir Lübnan-Suriye toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

RESMİ TEMASLARDA BULUNMUŞLARDI



Suriye resmi heyeti, Beyrut'ta Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile bir araya gelmişti.



Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da geçen nisan ayında Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.



Bu, Şara'nın göreve başlamasından bu yana Lübnanlı bir yetkilinin yaptığı ilk ziyaret olarak kayda geçmişti.



İkili görüşmede, Lübnan'daki Suriyeli tutuklular dahil olmak üzere birçok konu ele alınmıştı.



Lübnan-Suriye sınırı, yıllardır insan ve mal kaçakçılığı meselesi nedeniyle tartışmalı bir alan olmayı sürdürürken, Lübnan hapishanelerindeki Suriyeli tutuklular konusu da iki taraf arasındaki en çetrefilli meselelerden biri olmaya devam ediyor.



Sınır belirleme konusu ise, Beyrut ve Şam arasındaki tekrarlanan girişimlere rağmen hâlen çözümsüz durumda bulunuyor.



Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi, ülke içinde güvenlik ve istikrarı artırmanın yanı sıra, özellikle komşu ülkelerle yaşanan sorunların çözümüne yoğun çaba harcıyor.