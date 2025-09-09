Kassam Tugayları’ndan dua çağrısı

Hamas'ın resmi Telegram hesabından Gazze halkının sıkıntıdan feraha ulaşması için dua çağrısında bulundu. Kassam Tugayları'nın pek çok dilde yayınladığı çağrının 11 Eylül 2025'te Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşeceği belirtildi.

GAZZE HALKI İÇİN FERAHLIK DUASINA ÇAĞRISI

Hamas'ın resmi Telegram hesabından pek çok dilde yayınlanan yazılı açıklamada "Gazze halkı için ferahlık duasına çağrı" yapıldı.

Yapılan çağrıda Kassam Tugayları'nın tüm Müslümanları Gazze'deki Filistinliler için sıkıntılardan feraha çıkması için Rabbimize yönelmeye davet ediyor. "Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kılınıp ardından okunacak" denilen açıklamada duanın 11 Eylül 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşeceği belirtildi.