Kassam Tugayları’ndan dua çağrısı
Katil İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü insanlık dışı politikalarla zulmüne devam ediyor. Gazze’de bombardımanlarla birlikte yaşanan insanlık dramı da hat safhaya çıktı. Bölgede yaşananların bir nebze hafifletmek ve tüm Müslüman halklarını davette birleştirmek adına Kassam Tugayları, Gazze halkının sıkıntıdan ferahlığa ulaşması için dua çağrısında bulundu.
Hamas'ın resmi Telegram hesabından Gazze halkının sıkıntıdan feraha ulaşması için dua çağrısında bulundu. Kassam Tugayları'nın pek çok dilde yayınladığı çağrının 11 Eylül 2025'te Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşeceği belirtildi.
GAZZE HALKI İÇİN FERAHLIK DUASINA ÇAĞRISI
Hamas'ın resmi Telegram hesabından pek çok dilde yayınlanan yazılı açıklamada "Gazze halkı için ferahlık duasına çağrı" yapıldı.
Yapılan çağrıda Kassam Tugayları'nın tüm Müslümanları Gazze'deki Filistinliler için sıkıntılardan feraha çıkması için Rabbimize yönelmeye davet ediyor. "Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kılınıp ardından okunacak" denilen açıklamada duanın 11 Eylül 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşeceği belirtildi.
Gazze halkı için ferahlık duasına çağrı'da şu ifadelere yer verildi:
Kassam Tugayları:
Ümmetimizin evlatlarını Gazze'deki kardeşlerinin sıkıntılardan feraha çıkması için Rabbimize yönelmeye davet ediyor. Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kılınıp ardından okunacak
-Dua-
"Lâ ilâhe illallâhu'l-azîmü'l-halîm, lâ ilâhe illallâhu
rabbu'l-arşi'l-azîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu's-semâvâti
ve rabbu'l-ardı ve rabbu'l-arşi'l-kerîm."
-100 defa-
Niyaz ederiz ki Yüce Rabbimiz, Gazze halkına
tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip eder.
Şüphesiz ki O, buna kadirdir. O'ndan başka
güç ve kuvvet sahibi yoktur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Yıldızları sahada: 9 Eylül İzmir Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?
- Zeka testi: Sadece zekiler görüyor! En tuhaf emoji nerede? 539 kişinden 18'i buldu
- Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Dizinin hikayesi ve oyuncularına tüm dair detaylar
- Togg Eylül 2025 fiyat listesi belli oldu! Togg T10F sedan ne kadar, T10X fiyatı kaç para?
- 9 Eylül maç fikstürü | Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgisi ve detaylar
- Tarım Kredi Market 9-15 Eylül fırsatları: 53 üründe fiyatlar düştü! Kangal sucuk 699,90 TL, tavuk baget 94,90 TL…
- Kimyasal yok! Ocak başlıklarını temizlemenin en kolay yolu: Ayna gibi parlıyor
- 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?
- Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
- Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası yayın detayları
- Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?