09 Eylül 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Kassam Tugayları’ndan dua çağrısı

Kassam Tugayları’ndan dua çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 20:00 Güncelleme: 09.09.2025 20:03
Kassam Tugayları’ndan dua çağrısı

Katil İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü insanlık dışı politikalarla zulmüne devam ediyor.  Gazze’de bombardımanlarla birlikte yaşanan insanlık dramı da hat safhaya çıktı. Bölgede yaşananların bir nebze hafifletmek ve tüm Müslüman halklarını davette birleştirmek adına Kassam Tugayları, Gazze halkının sıkıntıdan ferahlığa ulaşması için dua çağrısında bulundu.

Hamas'ın resmi Telegram hesabından Gazze halkının sıkıntıdan feraha ulaşması için dua çağrısında bulundu. Kassam Tugayları'nın pek çok dilde yayınladığı çağrının 11 Eylül 2025'te Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşeceği belirtildi.

GAZZE HALKI İÇİN FERAHLIK DUASINA ÇAĞRISI

Hamas'ın resmi Telegram hesabından pek çok dilde yayınlanan yazılı açıklamada "Gazze halkı için ferahlık duasına çağrı" yapıldı.

Yapılan çağrıda Kassam Tugayları'nın tüm Müslümanları Gazze'deki Filistinliler için sıkıntılardan feraha çıkması için Rabbimize yönelmeye davet ediyor. "Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kılınıp ardından okunacak" denilen açıklamada duanın 11 Eylül 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede gerçekleşeceği belirtildi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr)(fotoğraf - ahaber.com.tr)

Gazze halkı için ferahlık duasına çağrı'da şu ifadelere yer verildi:

Kassam Tugayları:

Ümmetimizin evlatlarını Gazze'deki kardeşlerinin sıkıntılardan feraha çıkması için Rabbimize yönelmeye davet ediyor. Gecenin derinliğinde, huşu ve ihlasla iki rekat namaz kılınıp ardından okunacak

-Dua-

"Lâ ilâhe illallâhu'l-azîmü'l-halîm, lâ ilâhe illallâhu

rabbu'l-arşi'l-azîm, lâ ilâhe illallâhu rabbu's-semâvâti

ve rabbu'l-ardı ve rabbu'l-arşi'l-kerîm."

-100 defa-

Niyaz ederiz ki Yüce Rabbimiz, Gazze halkına

tez zamanda ferahlık ve kurtuluş nasip eder.

Şüphesiz ki O, buna kadirdir. O'ndan başka

güç ve kuvvet sahibi yoktur.

