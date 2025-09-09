İsrail’den Doğu Kudüs ve Batı Şeria’ya baskın! 6 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusu, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da iki farklı saldırı gerçekleştirdi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Ramot Kavşağı'ndaki saldırının akabinde Doğu Kudüs'teki civar köy ve kasabalara baskınlar düzenledi ve askeri kontrol noktalarını kapatarak insanların hareketine engel oldu.

İsrail askerlerinin baskın düzenlediği köyler arasında Ramot'taki saldırının faillerinin yaşadığı iddia edilen Katana ve Kubeybe kasabaları da yer aldı.

BİRKAÇ GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Katana'da bir binaya düzenlenen baskında birkaç genç gözaltına alındı, göz yaşartıcı gaz bombası atıldı ve ilk yardım araçlarının bölgeye girmesine engel olundu. Kubeybe'de bir eve düzenlenen baskında ise herhangi bir gözaltı yaşanmadı.

Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu kasabasına düzenlenen baskında da Biddu ile El-Cib kasabaları arasındaki ana bağlantı yolu kapatıldı ve vatandaşların evlerine ulaşmasına izin verilmedi.

Aynı şekilde askerler kentin kuzeyindeki Er-Ram ve Kefr Akab ile güneydoğusundaki Ebu Dis kasabalarına da baskın düzenledi.

Kudüs'ün kuzeyindeki İsrail askeri kontrol noktasının ordu tarafından kapatılması nedeniyle trafik tıkanma noktasına geldi.

DEMİR BARİYERLER KONULARAK ARAMA YAPILDI

İsrail askerleri, Kudüs civarındaki köy ve kasabaların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da askeri kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Attara kontrol noktasında onlarca araca el koyan askerler, Filistinlilerin üstlerini ve araçlarını aradı.

Kuzeydeki Cenin kentine bağlı Arraba kasabasına yönelik baskında dükkan sahipleri kepenk indirmeye zorlandı.

İsrail güçleri, Tulkerim kentinin güney girişindeki Cabbara Köprüsü'nün altına yeni bir demir bariyer yerleştirdi ve araçlarda arama yaparak trafik akışını engelledi.

Eriha'nın doğu ve kuzey girişlerine de yeni demir bariyerler yerleştirildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin kuzeyi ile batısında Sair, Dura ve İzna kasabalarına da baskın düzenlendi ve askeri kontrol noktaları yerleştirildi.