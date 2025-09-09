İsrail 24 saate 83 Gazzeliyi daha katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 223 yaralının getirildiği belirtildi.



İsrail işgal güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi.