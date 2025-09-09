İsrail 24 saate 83 Gazzeliyi daha katletti
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 64 bin 605'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 83 ölü ve 223 yaralının getirildiği belirtildi.
İsrail işgal güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 59 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 444'e, yaralananların sayısının da 17 bin 831'e ulaştığı ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimyasal yok! Ocak başlıklarını temizlemenin en kolay yolu: Ayna gibi parlıyor
- 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?
- Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
- Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası yayın detayları
- Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 12 Dev Adam çeyrek final maçı bugün saat kaçta? Türkiye-Polonya basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak? Türkiye ön sipariş tarihi belli oldu mu, özellikleri neler?
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle (TES) çifte maaş geliyor! Uzman isim A Haber’de anlattı: Neler değişecek, kimler yararlanacak?
- Okullara personel alımı yapılacak: TYP kapsamında 70 bin temizlik personeli görevlendirilecek
- Gülden Özel kimdir, neden vefat etti? TRT'nin deneyimli spikeri Gülden Özel kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
- BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık
- HAC ön kayıt ve yenileme bitti mi, süresi uzatıldı mı? DİYANET 2026 HAC kura takvimi belli oldu mu, son durum ne?