İsrail Gazzeli minik Şeca’nın gözlerini aldı!

Savaşta babasını kaybeden, kendisi de tamamen kör olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan küçük kız, Gazze Şeridi'nde yeni bir trajediyi simgeliyor.



Küçük Seca, çadırında kan kırmızısı pijamalarıyla eski bir şiltenin üzerinde, yaralı gözünü beyaz bandajlarla kapatarak günlerini geçiriyor.



YARALI GÖZÜNÜN ACISINA DERİN BİR YALNIZLIK EŞLİK EDİYOR



Doğuştan zayıf görme yetisine sahip Seca'nın zamanla iyileşeceğine dair ailenin taşıdığı umutlar, İsrail bombardımanıyla tamamen yok oldu. Şimdi sadece yüzde 3 görme yetisine sahip Seca'nın yaralı gözünün acısına derin bir yalnızlık eşlik ediyor.



Çocukların oyunlarına katılamayan Seca, sık sık düşüyor, zorbalığa uğruyor ve giderek daha derin bir yalnızlığa sürükleniyor.



"HER GÜN BANA GÖZLERİ VE GELECEĞİ HAKKINDA SORULAR SORUYOR"



Seca'nın babası, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Annesi Rida, 6 çocuğuyla yoksulluk içinde ayakta kalmaya çalışıyor.



Filistinli anne Rida, "6 çocuğum var, ikisi astigmat hastası. Seca'nın görmesi daha önce de kısıtlıydı ama yaralanmasıyla birlikte görme yetisi yüzde 3'e düştü." dedi.



Konuşurken şefkatle kızının başını okşayan acılı anne, "Seca artık diğer çocuklar gibi oynayamıyor, zorbalığa uğruyor ve acı dolu bir yalnızlık içinde yaşıyor. Her gün bana gözleri ve geleceği hakkında sorular soruyor." dedi.





ACİLEN GAZZE DIŞINDA TEDAVİYE İHTİYACI VAR



Gazze'deki hastanelerde, ağır saldırılar ve yetersizlikler nedeniyle Seca'nın yalnızca yarası dikilebilmiş.



Filistinli anne Rida, burada doktorların sadece etkisiz göz damlaları verdiğini, kızının acilen Gazze dışında tedaviye ihtiyacı olduğunu ancak İsrail ablukasının buna izin vermediğini anlattı.



ARTAN KÖRLÜK VE ÇÖKEN SAĞLIK SİSTEMİ



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin açıkladığı verilere göre, Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana körlük vakaları 1200'e ulaşırken, 5 bin 200'den fazla çocuk gerekli tedavi için Gazze dışına çıkarılmadıkları takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya.



Gazze Şeridi'nde sağlık sektörü neredeyse tamamen çökmüş durumda. İsrail ordusu savaşın başından bu yana 38 hastaneyi bombalayarak hizmet dışı bıraktı. Binlerce hasta ve yaralı, hayati risk altında.



UNICEF, Gazze'de 1,1 milyon çocuğun ağır psikolojik travma yaşadığını ve gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini bildirdi.



İsrail, 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'ni kıtlığa sürükledi. Sınırın diğer tarafında yardım taşıyan binlerce tır beklerken Gazze Şeridi'nde her gün açlıktan insanlar ölüyor.



İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 96 kişi yaralandı. 140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli ise açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

