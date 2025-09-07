İsrail 5 Filistinliyi daha açlıkla katletti
İsrail'in saldırıları ve ablukasıyla kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3'ü çocuk 5 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 138'i çocuk olmak üzere 387'ye yükseldiği kaydedildi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana 23'ü çocuk 109 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.
IPC Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.
&NBSP;GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail işgal güçleri, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail işgal güçleri ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 367 kişi de yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
- EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 14 ile kuvvetli yağış uyarısı! Şemsiyesiz adım atmayın | 7-11 Eylül 2025
- Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan kimdir? Hangi görevlerde bulundu?
- Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye dünya şampiyonluğu için sahada
- 100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları