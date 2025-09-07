ABD’den Hamas’a yeni teklif iddiası: Gazze Şeridi’nde ateşkes bilmecesi

Gazze Şeridi, AA



Hamas, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına karşılık İsrail hapishanelerinden anlaşma sağlanan sayıda Filistinli esirin serbest bırakılması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilerek tüm saldırıları sonlandırması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasını" içeren kapsamlı bir ateşkes anlaşması için hazır olduğunu da bildirmişti.



Ayrıca Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.



İsrail ise şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak sıralamıştı.



ABD İLE HAMAS ARASINDA GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLADIĞI AKTARILMIŞTI



İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından son günlerde görüşmelerin yeniden başladığını duyurmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, dün, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.