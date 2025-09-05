Çin liderinden "savaş ve barış" vurgusu! "Fil ve dragon birlikte yürüyecek" ne demek?

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünde başkent Pekin'de tarihi bir geçit töreni düzenledi. Aralarında Rusya ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin lider düzeyinde katıldığı törende "yeni bir dünya düzeni" mesajı verildi. Şonyenk Finansal Araştırmaları Enstitüsü İcra Dekanı Wang Wen, A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR ÇİN DAHA BARIŞÇIL BİR DÜNYA DEMEKTİR"

Çin lideri Xi Jinping'in törende kullandığı "Dünya savaş ya da barış ile yüzleşecek" sözlerini değerlendiren Wang Wen, töreni dünyaya verilen güçlü bir mesaj olarak nitelendirdi.

Wang Wen, "Çok başarılı bir törendi ve hepimizi gururlandırdı. Çin, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bu tören tüm dünyaya bir kez daha kimsenin Çin'e zorbalık yapamayacağının mesajıydı. Hemen hemen tüm Batılı güçler geçtiğimiz yüzyılda Çin'e saldırdı ve işgal etti. Çin bugün bu tarihin tekrarlanmasını istemiyor. Bizler yeni bir uluslararası sistemi şekillendirmek istiyoruz. Yaşadıklarımız şunu kanıtladı ki güçlü bir Çin, daha barışçıl bir dünya anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"BATI ÇİN'İ ŞEYTANLAŞTIRIYOR"

Batı medyasının töreni "dünya düzenine meydan okuma" olarak yorumlamasına tepki gösteren Wang Wen, "Aslında Batı'nın Çin'i şeytanlaştırması yeni değil. Her ülke bu tarihi zaferi kutlamalı ama Batı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Çin'in rolünü göz ardı ediyor. Batı artık olayları objektif olarak göremiyor. Biz Batı medyasının sürekli Çin'i eleştirmesini fazla umursamıyoruz. Batı ve medyası unutulmamalı ki tüm dünyayı temsil etmiyor. Törene baktığımızda çok sayıda ülke lider ya da üst düzey isimlerle temsil edildi. Gerçek olan bu. Biz o meydanda yeni bir tarih yazdık" dedi.

"DRAGON VE FİL BİRLİKTE HAREKET EDECEK"

Şanghay Zirvesi'nde Çin, Rusya ve Hindistan liderlerinin verdiği yakınlaşma mesajlarını değerlendiren Wang Wen, "Hindistan lideri Modi 7 yıl sonra ilk kez Çin'i ziyaret etti. Bu süre içerisinde sınır sorunları iki ülke ilişkilerini rehin aldı. Ancak yeni dönemde bu sorunların aşılması tüm Avrasya ve Asya kıtası için çok önemli. Her iki ülkenin de ortak ve uzun bir medeniyet geçmişi var" şeklinde konuştu.