Çin liderinden "savaş ve barış" vurgusu! "Fil ve dragon birlikte yürüyecek" ne demek?
Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümünde başkent Pekin’de düzenlediği tarihi geçit töreniyle dünyaya adeta meydan okudu. Aralarında Rusya ve Kuzey Kore’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin lider düzeyinde katılım sağladığı törende, “yeni bir dünya düzeni” mesajı öne çıktı. Şonyenk Finansal Araştırmaları Enstitüsü İcra Dekanı Wang Wen, A Haber’in sorularını yanıtladı.
Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünde başkent Pekin'de tarihi bir geçit töreni düzenledi. Aralarında Rusya ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin lider düzeyinde katıldığı törende "yeni bir dünya düzeni" mesajı verildi. Şonyenk Finansal Araştırmaları Enstitüsü İcra Dekanı Wang Wen, A Haber'e yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GÜÇLÜ BİR ÇİN DAHA BARIŞÇIL BİR DÜNYA DEMEKTİR"
Çin lideri Xi Jinping'in törende kullandığı "Dünya savaş ya da barış ile yüzleşecek" sözlerini değerlendiren Wang Wen, töreni dünyaya verilen güçlü bir mesaj olarak nitelendirdi.
Wang Wen, "Çok başarılı bir törendi ve hepimizi gururlandırdı. Çin, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bu tören tüm dünyaya bir kez daha kimsenin Çin'e zorbalık yapamayacağının mesajıydı. Hemen hemen tüm Batılı güçler geçtiğimiz yüzyılda Çin'e saldırdı ve işgal etti. Çin bugün bu tarihin tekrarlanmasını istemiyor. Bizler yeni bir uluslararası sistemi şekillendirmek istiyoruz. Yaşadıklarımız şunu kanıtladı ki güçlü bir Çin, daha barışçıl bir dünya anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
"BATI ÇİN'İ ŞEYTANLAŞTIRIYOR"
Batı medyasının töreni "dünya düzenine meydan okuma" olarak yorumlamasına tepki gösteren Wang Wen, "Aslında Batı'nın Çin'i şeytanlaştırması yeni değil. Her ülke bu tarihi zaferi kutlamalı ama Batı, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Çin'in rolünü göz ardı ediyor. Batı artık olayları objektif olarak göremiyor. Biz Batı medyasının sürekli Çin'i eleştirmesini fazla umursamıyoruz. Batı ve medyası unutulmamalı ki tüm dünyayı temsil etmiyor. Törene baktığımızda çok sayıda ülke lider ya da üst düzey isimlerle temsil edildi. Gerçek olan bu. Biz o meydanda yeni bir tarih yazdık" dedi.
"DRAGON VE FİL BİRLİKTE HAREKET EDECEK"
Şanghay Zirvesi'nde Çin, Rusya ve Hindistan liderlerinin verdiği yakınlaşma mesajlarını değerlendiren Wang Wen, "Hindistan lideri Modi 7 yıl sonra ilk kez Çin'i ziyaret etti. Bu süre içerisinde sınır sorunları iki ülke ilişkilerini rehin aldı. Ancak yeni dönemde bu sorunların aşılması tüm Avrasya ve Asya kıtası için çok önemli. Her iki ülkenin de ortak ve uzun bir medeniyet geçmişi var" şeklinde konuştu.
"TRUMP, ASYA'YI BİR ARAYA GETİRİYOR"
ABD'nin Hindistan'a yönelik yaptırım tehditlerine de değinen Wang Wen, "Trump aslında şu an tüm Asya'yı bir araya getiriyor. Birlikte durmamızı sağlıyor. Bu çok ilginç bir tablo. Hindistan şu an ABD'ye karşı çok pragmatik davranıyor. Oluşan bu tablo karşısında Sayın Trump'a bizleri bir araya getirdiği için teşekkür etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ POZİSYONUNDA"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Wang Wen, Türkiye'nin dış politikadaki rolüne dikkat çekti. Wang Wen, "Türkiye dış politika alanında çok zekice adımlar atıyor. Kısa sürede tarihi gücüne yeniden kavuşuyor. Sayın Erdoğan dış politik arenada çok güçlü bir lider. Türkiye'nin hem Batı, hem Rusya, hem Asya hem de Çin ile güçlü ilişkileri var. Türkiye bugünlerde tarihinin en iyi pozisyonunda ve bence birçok ülke Türkiye'nin dış politikasından dersler çıkarmalı" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları: 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
- YENİ DESTEK PAKETİ: Çalışanlara evlilik ve çocuk için 3 asgari ücret verilecek mi?
- İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?
- Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!
- MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?
- 5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?