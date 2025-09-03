ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump duyurdu: Karayipler’de bir gemiyi vurduk

ABD ile Venezuela arasında yaşanan diplomatik ve askeri gerilim her geçen gün daha da artarken, ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak önemli bir açıklamada bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Amerikan ordusunun Karayipler açıklarında, Venezuela’ya ait olduğu öne sürülen ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu duyurdu. Gelişmenin ardından A Haber ekranlarına bağlanan Anadolu Ajansı (AA) Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Karayip sahillerinde tansiyonun son derece yüksek olduğunu belirterek bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN