Haberler Dünya Videoları ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump duyurdu: Karayipler'de bir gemiyi vurduk
Giriş: 03.09.2025 01:27
Güncelleme:03.09.2025 01:27
ABD ile Venezuela arasında yaşanan diplomatik ve askeri gerilim her geçen gün daha da artarken, ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak önemli bir açıklamada bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Amerikan ordusunun Karayipler açıklarında, Venezuela’ya ait olduğu öne sürülen ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu duyurdu. Gelişmenin ardından A Haber ekranlarına bağlanan Anadolu Ajansı (AA) Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Karayip sahillerinde tansiyonun son derece yüksek olduğunu belirterek bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı.
