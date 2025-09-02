NATO Genel Sekreteri Rutte: Rus müdahalesini önlemek için çalışıyoruz

Rutte, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Savunma Bakanı Yuriko Backes ile ortak basın toplantısında konuştu.



Von der Leyen'in 31 Ağustos'ta Bulgaristan ziyaretinde uçağına yönelik muhtemel Rus müdahalesi nedeniyle GPS erişimini kaybetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Rutte, "Çok ciddiye alıyoruz. NATO'nun hibrit, siber saldırı gibi konularda öne çıkmasının ve bu alanda gerçekten daha etkili olmak için politikalar üzerinde anlaşmaya varmamızın nedeni tam da bu." dedi.



Rutte, hibrit tehditlerin büyük etkileri olduğunu vurgulayarak, "Sizi temin ederim ki bununla mücadele etmek, bunu önlemek ve bir daha yapmamalarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Von der Leyen'in uçağı GPS erişimini kaybettikten sonra sorunsuz yere indirilirken Bulgar yetkililer, müdahalenin Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelendiklerini belirtmişti.



AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tehdit ve yıldırmanın Rusya'nın düşmanca eylemlerinin düzenli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu durum, savunma kabiliyetlerimizi artırma ve Ukrayna'ya destek verme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullanmıştı.