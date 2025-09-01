01 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.09.2025 11:33
ABONE OL
Pakistan’da helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini belirtti.

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hameed, kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını kaydetti.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör