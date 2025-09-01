Pakistan’da helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, kazanın Çilas kasabasında meydana geldiğini belirtti.

Bölge polisinden Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hameed, kazanın ardından polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını kaydetti.

Kazanın sebebine ilişkin detaylar aktarılmazken, bazı yetkililer, kazanın "teknik hata" nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor.