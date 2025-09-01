01 Eylül 2025, Pazartesi
İsrailli esir yakınları: Netanyahu siyasi hayatı uğruna esirleri feda ediyor

İsrailli esir yakınları: Netanyahu siyasi hayatı uğruna esirleri feda ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.09.2025 12:28
İsrailli esir yakınları: Netanyahu siyasi hayatı uğruna esirleri feda ediyor

İsrailli esir yakınları, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun siyasi hayatı uğruna Gazze Şeridi'ndeki esirleri feda ettiği yorumunda bulundu.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında Hamas ile kısmi esir takasının gündemlerinde olmadığını söylediği belirtilmişti.

Netanyahu'nun kabinedeki bu değerlendirmesi üzerine İsrailli esir yakınları yazılı açıklama yaptı.

Esir yakınları, Netanyahu'ya tepki göstererek, "Netanyahu, siyasi hayatta kalma uğruna rehineleri ve askerleri feda ederken, Hamas'ın kabul ettiği somut bir anlaşma masada." ifadelerini kullandı.

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.

Yerel basında çıkan haberde, dünkü güvenlik kabinesi toplantısında Netanyahu'nun kısmi esir takası anlaşması gündemlerinde olmadığını belirterek teklife dolaylı olarak kapıları kapattığı belirtilmişti.

İsrailli esir yakınları: Netanyahu siyasi hayatı uğruna esirleri feda ediyor
