Gazze’ye girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yardım girişlerinin son durumuna ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, "Son beş günde Gazze Şeridi'ne girmesi planlanan 3 bin yardım kamyonundan yalnızca 534'ü giriş yaptı." ifadeleri kullanıldı.



İsrail'in açlığı silah olarak kullanarak Filistin halkının kararlılığını kırmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in uyguladığı açlık ve güvenlik kaosu politikaları nedeniyle yardımların yağma ve hırsızlık riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.



Gazze Şeridi'ne son 35 gün içinde toplam 3 bin 188 yardım tırının giriş yaptığı, ancak bu süre zarfında kente ulaşması gereken 21 bin insani yardım tırının ise engellendiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Gazze'ye girmesi gereken insani yardımın ancak yüzde 15'inin girişine izin verildiği belirtildi.

