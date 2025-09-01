Çekya’nın eski Başbakanı Babis’e mitingde koltuk değnekli saldırı

Olay, ülkenin doğusundaki Moravya-Silezya bölgesinde, Dobra köyünde düzenlenen seçim mitinginde meydana geldi. Çek basınında yer alan haberlere göre, 70 yaşındaki Babis'e kalabalık arasından bir kişi koltuk değneğiyle saldırdı. Başına ve sırtına darbe aldığı belirtilen Babis, muayene ve beyin tomografisi için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polis, 50-60 yaşlarındaki saldırgana olay yerinde müdahale ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SALDIRIYA KINAMA MESAJLARI

Çekya Başbakanı Petr Fiala, saldırıyı kınayarak Babis'e acil şifalar diledi. İçişleri Bakanı Vit Rakusan da şiddetin hiçbir çözüm getirmeyeceğini ve kabul edilemeyeceğini vurguladı.

MUHALEFETTEN İKTİDARA SUÇLAMA

Ana muhalefet partisi ANO, saldırıdan mevcut hükümeti sorumlu tuttu. Parti Başkan Yardımcısı Karel Havlicek, "Bu, doğrudan koalisyonun yürüttüğü nefret kampanyasının sonucudur" dedi.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddet, Slovakya'nın ardından şimdi Çek siyasetine de sızdı. Siyasi rakipler yıllardır Andrej Babis'i şeytanlaştırıyor. İşte sonuç. Ama onu durduramayacaklar. Yoluna devam edecek ve seçimleri kazanacak. Geçmiş olsun dostum" ifadelerini kullandı.