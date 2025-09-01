ABD büyük şehirlerde göçmen operasyonlarını artırıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem (AFP)



Noem, birçok şehrin "suç ve şiddetle mücadele ettiğini" vurgulayarak "Bu nedenle, hiçbir şeyi masadan kaldırmadık. Gerekli kaynak ve ekipmana sahip olduğumuzdan emin oluyoruz." dedi.



San Francisco, Boston, Chicago gibi ABD şehirlerini daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için halkı "suçla mücadelede" federal hükümetten yardım talep etmeye çağıran Noem, sadece Chicago değil diğer bölgelerde de ICE operasyonlarının gündemde olduğunu ifade etti.



Noem, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın bize söylediği gibi, ülke genelinde en kötülerin peşine düşmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Her şehrin daha güvenli hale getirilmesi için değerlendirildiğini aktaran Noem, hiçbir şeyin "siyasi bir bakış açısıyla" yapılmadığını söyledi.

