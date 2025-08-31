İsrail’den Lübnan’da Hizbullah’a saldırı! Altyapısını vurdu

İsrail Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını açıklayarak, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Nebatiye şehri yakınlarına yoğun hava saldırısı gerçekleştirirken, saldırıda can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail, komşu ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen askeri altyapının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki El-Şakif bölgesinde Hizbullah tarafından kullanılan yer altı tesisini vurduğu aktarılırken, söz konusu altyapı unsurlarının İsrail ve Lübnan arasında varılan anlaşmayı ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Ordu, İsrail devletine yönelik herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Lübnanlı kaynaklar, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapmadı ancak, saldırının etkisiyle yerleşim birimlerinde maddi hasar meydana geldiği ve evler ile dükkanlarda camların kırıldığını aktardı.