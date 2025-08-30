Çin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Çin Baolu'nun yanı sıra, farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.

Türk ve Çin milli marşlarının söylenmesiyle başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere okundu.

Büyükelçi Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1922'de işgalci güçlere karşı kazandığı zaferden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin rehberliğinde ilerlediğini, bugün hala savunma alanında kendine yeterliliğe ve etkin caydırıcılığa önem verdiğini belirtti.

Türk savunma sanayinin ulusal üretim kapasitesinin örnek seviyeye ulaştığına, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin bunun son örneği olduğuna dikkati çeken Ünal, Türkiye'nin sorunlu bir coğrafyada istikrarsızlıklarla ve uluslararası terörizmle mücadele için ulusal savunma sanayisinden faydalandığını ifade etti.

Ünal, Türk savunma sanayi ürünlerinin uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğüne işaret ederek, 22-27 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) rekor sayıda anlaşmanın imzalandığı, imzalanan 270 anlaşmanın toplam bedelinin 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Bugün erişilen yerli ve milli savunma imkanlarının, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren kuşağın içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklar ile kıyaslanamayacağını dile getiren Ünal, "O kuşak bugünkü milli yeteneklerimizi görseydi, eminim bizlerle gurur duyardı." dedi.

"TSK, KÜRESEL BARIŞIN EN ÖNEMLİ DAYANAKLARINDAN BİRİDİR"

Askeri Ataşe Gülerce de konuşmasında, Türk ulusunun bağımsızlığa bağlılığının açık bir ifadesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine güç ve ilham vermeyi sürdüğünü belirterek, "Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin istikrarına yaptığı katkıyla küresel barışın en önemli dayanaklarından biridir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugün insansız kara, hava ve deniz araçlarından helikopterlere, silahlar ve akıllı mühimmatlardan füzelere ve hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine dek çok sayıda alanda ihtiyaç duyduğu teknolojileri yerli ve milli olarak üreterek çok sayıda ülkeye ihraç ettiğine dikkati çeken Gülerce, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı temelinde geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnun olacaktır. Türkiye ile Çin arasında ikili ilişkilerin gelişimi, savunma ve güvenlikle bağlantılı alanlarda da yeni ikili işbirliği fırsatları sağlayacaktır."

Gülerce, gelecek dönemde iki ülke arasında savunma alanı dahil işbirliğinin ikili ve çok taraflı olarak gelişmesinin beklendiğini dile getirdi.