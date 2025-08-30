ABD’li heyetten Refah Sınır Kapısı’na ziyaret

Kahire el-İhbariye televizyonunun haberine göre, Kuzey Sina vilayetini ziyaret eden heyet, Sina Valisi Tümgeneral Halid Mucavir tarafından karşılandı.

Heyet, Gazze'ye gönderilmesi planlanan insani yardım malzemelerinin tutulduğu depolarda incelemelerde bulundu.

Haberde, ziyaretin İsrail'in yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Kuzey Sina Valisi Mucavir, kanala yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının hiçbir zaman kapatılmadığını vurgulayarak, "İsrail engelleri kaldırırsa binlerce tır bölgeye girmeye hazır." dedi.

Gazze'ye gönderilmek üzere 5 binden fazla yardım tırının lojistik merkezlerde beklediğini aktaran Mucavir, "İsrail'in engellemeleri sebebiyle Gazze için gönderilen gıda maddeleri bozuluyor." ifadelerini kullandı.