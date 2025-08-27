Boykot listesindeki Domino's Pizza çöküyor! İflasın nedeni katliama destek...
İsrail’e finansal destek sağladığı gerekçesiyle dünya çapında boykot ve protestoların hedefi olan Domino’s Pizza, ciddi gelir kaybı yaşıyor. 3 bin 500’ün üzerinde şubesi bulunan marka, satışların düşmesiyle birlikte temettü ödemelerini kısmak zorunda kaldı ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme girdi.
İsrail’e finansal destek sağladığı gerekçesiyle dünya çapında boykot ve protestoların hedefi olan Domino’s Pizza, ciddi gelir kaybı yaşıyor. 3 bin 500’ün üzerinde şubesi bulunan marka, satışların düşmesiyle birlikte temettü ödemelerini kısmak zorunda kaldı ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme girdi.
Dünya genelinde İsrail'e finansal destek veren şirketler, çeşitli boykot ve protestolarla karşı karşıya kalıyor.
Bu kapsamda, Domino's Pizza da İsrail'e verdiği destek nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepki topladı. Şirketin mağazaları, birçok ülkede boykot ve satış kaybıyla karşılaştı. Bu durum, Domino's'un mali performansına doğrudan yansırken, hisselerinde ciddi değer kayıplarına yol açtı.
HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ
Domino's Pizza'nın hisseleri, Sidney'deki erken işlemlerde yüzde 20 değer kaybederek 15,52 Avustralya doları seviyesine geriledi. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,46 milyar Avustralya doları (948 milyon ABD doları) seviyesine çekti.
83 yaşındaki milyarder ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin, 29 Haziran'da sona eren mali yılda şirketin 3,7 milyon Avustralya doları zarar ettiğini, bir önceki yılki 96 milyon Avustralya doları kâr ile karşılaştırıldığında ciddi bir kayıp yaşandığını açıkladı.
SATIŞLAR DÜŞÜYOR
Şirket, hissedarlara yaptığı son temettü ödemesini yarıdan fazla azaltırken, maliyetleri düşürmek ve operasyonları basitleştirmek için adımlar attı. Cari mali yılın ilk yedi haftasında aynı mağaza satışları, önceki yılki yüzde 0,2'lik düşüşün ardından yüzde 0,9 geriledi. Domino's, Avustralya'dan Avrupa'ya uzanan 3 bin 500'den fazla mağazasıyla bu kayıplardan etkileniyor.
Cowin, şirketin menü fiyatlarını şeffaflaştırmak ve franchise şubelerini daha karlı hâle getirmek amacıyla yüksek fiyatlardan ve kupon bağımlılığından uzaklaşacağını, daha düşük fiyat stratejisiyle hareket edeceklerini söyledi. Cowin, "Bu, her zamanki gibi bir iş değil. Domino's'un kârlı bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapıyoruz" dedi.
BOYKOTLARIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR
Domino's Pizza'daki kayıplar, İsrail'e destek veren şirketlere yönelik global boykot trendinin bir parçası olarak görülüyor. Daha önce McDonald's ve Starbucks, Gazze'deki insanlık suçu olaylarına destek verdikleri gerekçesiyle dünya çapında boykota uğramış ve milyarlarca dolarlık zarar açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?
- Bu besinler bağırsaklarınızı kalkan gibi koruyor! İşte kansere karşı koruyucu 7 yüksek lifli besin
- Zeka testi: Zebralar arasındaki piyano nerede? 736 kişiden 34'ü bulabildi
- Kredilerde hesaplama değişti! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne oldu? İşte örnek hesaplama
- Böyle meslek olur mu demeyin: Olduğuna inanamayacağınız 5 tuhaf ama kazançlı iş
- Yastık altında birikimler artıyor! İslam Memiş'ten altın tahmini geldi: İşte 2025’in yatırım şampiyonu
- Bu hata pil ömrünü sessizce tüketiyor! İşte telefonu doğru şarj etmenin yolları
- ÖSYM duyurdu: 2025 TR-YÖS/2 başvuru süresi uzatıldı! TR-YÖS nedir, son başvuru tarihi ne zaman?
- ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yeni sezon tarihi açıklandı! Esra Erol’da ne zaman başlıyor?
- Benfica-FB rövanş maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar?
- BİM 26-29 Ağustos aktüel kataloğu yayımlandı! Bu hafta BİM’de kaçırılmayacak fırsatlar neler? TV, vantilatör, dolap, powerbank
- SGK giriş tarihi 1995-2000-2009 arası olanlar dikkat! Altın tepside erken emeklilik yöntemi ve prim gün listesi