Boykot listesindeki Domino's Pizza çöküyor! İflasın nedeni katliama destek...

Boykot listesindeki Domino's Pizza çöküyor! İflasın nedeni katliama destek...

İsrail’e finansal destek sağladığı gerekçesiyle dünya çapında boykot ve protestoların hedefi olan Domino’s Pizza, ciddi gelir kaybı yaşıyor. 3 bin 500’ün üzerinde şubesi bulunan marka, satışların düşmesiyle birlikte temettü ödemelerini kısmak zorunda kaldı ve ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme girdi.

Dünya genelinde İsrail'e finansal destek veren şirketler, çeşitli boykot ve protestolarla karşı karşıya kalıyor.

Bu kapsamda, Domino's Pizza da İsrail'e verdiği destek nedeniyle uluslararası kamuoyunda tepki topladı. Şirketin mağazaları, birçok ülkede boykot ve satış kaybıyla karşılaştı. Bu durum, Domino's'un mali performansına doğrudan yansırken, hisselerinde ciddi değer kayıplarına yol açtı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Domino's Pizza'nın hisseleri, Sidney'deki erken işlemlerde yüzde 20 değer kaybederek 15,52 Avustralya doları seviyesine geriledi. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 1,46 milyar Avustralya doları (948 milyon ABD doları) seviyesine çekti.

83 yaşındaki milyarder ve Yönetim Kurulu Başkanı Jack Cowin, 29 Haziran'da sona eren mali yılda şirketin 3,7 milyon Avustralya doları zarar ettiğini, bir önceki yılki 96 milyon Avustralya doları kâr ile karşılaştırıldığında ciddi bir kayıp yaşandığını açıkladı.

SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Şirket, hissedarlara yaptığı son temettü ödemesini yarıdan fazla azaltırken, maliyetleri düşürmek ve operasyonları basitleştirmek için adımlar attı. Cari mali yılın ilk yedi haftasında aynı mağaza satışları, önceki yılki yüzde 0,2'lik düşüşün ardından yüzde 0,9 geriledi. Domino's, Avustralya'dan Avrupa'ya uzanan 3 bin 500'den fazla mağazasıyla bu kayıplardan etkileniyor.

Cowin, şirketin menü fiyatlarını şeffaflaştırmak ve franchise şubelerini daha karlı hâle getirmek amacıyla yüksek fiyatlardan ve kupon bağımlılığından uzaklaşacağını, daha düşük fiyat stratejisiyle hareket edeceklerini söyledi. Cowin, "Bu, her zamanki gibi bir iş değil. Domino's'un kârlı bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapıyoruz" dedi.

BOYKOTLARIN ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Domino's Pizza'daki kayıplar, İsrail'e destek veren şirketlere yönelik global boykot trendinin bir parçası olarak görülüyor. Daha önce McDonald's ve Starbucks, Gazze'deki insanlık suçu olaylarına destek verdikleri gerekçesiyle dünya çapında boykota uğramış ve milyarlarca dolarlık zarar açıklamıştı.

