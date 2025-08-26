Gana’da iki etnik grup arasında çatışma: 10 kişi öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Savannah vilayetine bağlı Gbenyiri bölgesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 24 Ağustos'ta iki etnik grup arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı.

Savannah Bölgesel Güvenlik Konseyi olayları görüşmek ve barışı yeniden tesis etmeye yönelik bir yol çizmek üzere acil bir toplantı düzenledi.