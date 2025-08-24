Texas Senatosu’ndan kritik karar: Cumhuriyetçilere yeni avantaj

Cumhuriyetçiler, eyaletin Kongre seçim bölgelerini yeniden düzenleyerek Temsilciler Meclisinde daha fazla sandalye kazanmayı hedefliyor. Bu adım, ülke genelinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki siyasi gerilimi artırıyor.



The Hill'in haberine göre, Texas'ta Temsilciler Meclisinin ardından Senato da Cumhuriyetçilere 2026 ara seçimlerinde en fazla 5 sandalye daha kazandırabilecek tasarıyı 11 "hayır" oyuna karşılık 18 "evet" oyuyla Cumhuriyetçilerin istediği şekilde kabul etti.



Yasanın yürürlüğe girmesi için son olarak Vali Greg Abbott tarafından imzalanması gerekiyor.



CUMHURİYETÇİLER İLE DEMOKRATLAR ARASINDAKİ SİYASİ GERİLİM ARTIYOR



Texas'ta Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri, bu tasarının Cumhuriyetçilere avantaj sağlamak amacıyla hazırlandığını savunarak haritanın mahkemeye taşınacağını belirtmiş, Cumhuriyetçiler ise Yüksek Mahkemenin seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine izin verdiğini hatırlatmıştı.



Daha önce kendi eyaletinde de benzer bir adım atan California Valisi Gavin Newsom, Texas'taki gelişmeyi "Demokratların çoğunlukta olduğu bölgeler oluşturarak dengeleyeceklerini" ifade etmişti.



Newsom, Demokratların da ara seçimde 5 sandalye kazanmasını hedefleyen yeni haritalarını sunmak için 4 Kasım'da özel seçim çağrısında bulunmuştu.



Ardından California'da Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin Texas'taki girişimine karşı getirilen ve Demokratlara 5 sandalye daha kazandırabilecek yasa paketini kabul etmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta yapmak istedikleri "seçim bölgelerini yeniden düzenleme" adımına tam destek vermişti.

