Gazze Şeridi’nde İsrail saldırısı: 6’sı Çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 21 Filistinlinin yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan saldırılarda ise bir Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'nin orta kesiminde, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

(FOTO:AA)

Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açılması sonucu bir kişi öldü. Ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda bir eve yapılan İHA saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Bölgedeki yetkililer, sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgularken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı. Saldırılar, Gazze'deki siviller arasında büyük korku ve panik yaratmaya devam ediyor.