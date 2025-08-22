Trump’tan ithal mobilyalara tarife soruşturması: Gümrük vergisine tabii tutulacak

23 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 21:41 Güncelleme: 22.08.2025 23:54
ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması yürütüldüğünü ve soruşturma sonucunda ABD'ye gelen mobilyalara gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" kaydetti.

