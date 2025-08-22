Polonya'dan Rusya'ya "İHA" notası: Bilinçli provokasyon

Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Osiny köyünde bir mısır tarlasına düşen Rus İHA'sı nedeniyle Rusya'ya nota verdi.

PROVOKASYON

Polonya, dün Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede bulunan Lublin bölgesine bağlı Osiny köyünde bir mısır tarlasına düşen Rus İHA'sının ardından Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'ne protesto notası verdi. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, notada Rusya'nın Polonya'nın egemenliğine saygı göstermesine ilişkin yükümlülüklerini, 1992 tarihli İşbirliği ve Dostluk Anlaşması'nı ve birçok teamül hukukunu ihlal ettiğine dikkat çektiklerini belirterek, Polonya Dışişleri Bakanlığı'na göre bu olayın bilinçli bir provokasyon olduğunu söyledi.

EYLEMLERİ KINIYORUZ

"Bu hibrit savaşının bir unsuru, Polonya ve Avrupa ülkelerine karşı son derece dostane olmayan bir eylem. Sivil halk, altyapı ve hava trafik güvenliği için tehdit oluşturan her türlü eylemi kınıyoruz" ifadelerini kullanan Wronski, olaya ilişkin olarak Rusya'dan açıklama yapmasını ve bu tür provokatif eylemlere son vermesini talep ettiklerini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dün düzenlediği basın toplantısında, Osiny köyünde patlayan yabancı maddenin İran yapımı Shaded İHA'sının Rus versiyonu olduğunu belirlediklerini bildirmişti. Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Yardımcısı Dariusz Malinowski ise, İHA'nın savaş başlığı taşımayan, kendi kendini imha başlığı taşıyan bir yem dronu olduğunu belirtmiş, söz konusu İHA'nın tespit edilmesinin çok güç olduğunu, radarlara yakalanmamak için muhtemelen çok alçaktan uçtuğunu ifade etmişti.

