22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti!

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 21:41 Güncelleme: 22.08.2025 21:45
ABONE OL
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti!

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, kendisinin İsrail'e yaptırımları artırmasına koalisyon ortaklarının karşı çıkması üzerine istifa etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, kendisinin İsrail'e yaptırımları artırmasına koalisyon ortaklarının karşı çıkması üzerine istifa etti

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti! Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti! Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp istifa etti!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör