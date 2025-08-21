Türkiye'den İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama! Talimat verildi: Resmi belge istenecek
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama getirirken acenta ve liman başkanlıklarına da talimat verildi. Bu kapsamda limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.
İki denizcilik kaynağı, acentelerden talep edilecek belgede, geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını açıkladı.
