Türkiye’den İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama! Talimat verildi: Resmi belge istenecek

(FOTO: AA )

Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail'e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

(FOTO: AA )

İki denizcilik kaynağı, acentelerden talep edilecek belgede, geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını açıkladı.