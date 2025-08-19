Bakan Fidan'dan Alaska temasları! ABD'li mevkidaşı ile görüştü: "Kalıcı barış için desteğe hazırız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

MASADA ALASKA VE BEYAZ SARAY'DAKİ ZİRVE

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

"KALICI VE BARIŞ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ilerleyen dönemlerde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi ve Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini, Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

ÖNCE ABD SONRA FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda, Alaska ve Washington'da yapılan toplantılar hakkında görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla Alaska ve Washington'da liderler seviyesinde gerçekleştirilen toplantılar ele alındı.