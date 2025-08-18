Nijerya’da yolcu teknesi faciası! 40 kişi kayıp

18 Ağustos 2025, Pazartesi
AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 13:21 Güncelleme: 18.08.2025 13:24
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletteki Goronyo Pazarı'na gidenlerin bulunduğu teknenin bölgedeki nehirde battığını duyurdu.

Umar, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 10 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kazada 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bilgisini veren Umar, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor.

Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde temmuz sonunda yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

