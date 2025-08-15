15 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in E1 projesine sert tepki: Derhal sona erdirilmeli

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in E1 projesine sert tepki: Derhal sona erdirilmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.08.2025 05:54 Güncelleme: 15.08.2025 05:54
ABONE OL
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’in E1 projesine sert tepki: Derhal sona erdirilmeli

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak 'E1' projesinin onaylanmasını şiddetle kınadığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimleri genişleterek Filistin halkını yerinden etmeye yönelik E1 projesine sert tepki göstererek yapılan girişimi kınadı.

İTT'den yapılan açıklamada İsrail'in işgali ve sömürgeci yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına göre yasa dışı olduğu vurgulanarak, bu uygulamaların derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in saldırı, yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme ve ablukaya dayalı işgal politikalarının sistematik suçlar olduğu ve Filistin halkının haklarını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu adım iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatarak, ilhak planları ile işgal altındaki Filistin topraklarında sözde İsrail egemenliğini dayatma girişimlerini güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'in işgal gücü olarak işlediği bu suçlara son verilmesi, sorumluların hesap vermesi ve uluslararası hukuk ile meşru uluslararası kararlar çerçevesinde yaptırım uygulanması" çağrısında bulunuldu.

SMOTRİCH "E1" PROJESİNİ ONAYLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

Dışişlerinden İsrailin E1 bölgesi planına kınamaDışişlerinden İsrailin E1 bölgesi planına kınama DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'İN E1 BÖLGESİ PLANINA KINAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’in E1 projesine sert tepki: Derhal sona erdirilmeli İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’in E1 projesine sert tepki: Derhal sona erdirilmeli İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’in E1 projesine sert tepki: Derhal sona erdirilmeli

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör