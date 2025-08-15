İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "(İsrail'le) Savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim"

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın bir zamanda olacağı kanaatinde değilim." dedi. İsrail'in yakın bir zamanda savaş olacağı algısı oluşturarak İran kamuoyunu olumsuz yönde etkilemeye çalıştığını dile getiren Erakçi, şu ifadeleri kullandı: "Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür."