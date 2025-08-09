İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırı Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesi yakınlarında gerçekleşti. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında dört füze kullanıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, saldırının hedefinin bir araç olduğunu ve olayda can kaybı yaşandığını aktardı. İsrail ordusu ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.