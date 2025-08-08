Kenya’da otobüs kazası! 21 kişi hayatını kaybetti

Yerel basına açıklama yapan Kisumu trafik denetim yetkilisi Peter Maina, Kisumu kentinde bir kavşakta akşam saatlerinde meydana gelen kazada 21 kişinin öldüğünü söyledi.

Maina, Kakamega yönünden Kisumu istikametine seyreden otobüsün viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın karşı şeride geçerek bir hendeğe düştüğünü ifade etti.

Otobüsün AIC Naki Lisesine ait olduğunu ve araçta öğrenci bulunmadığını aktaran Maina, kazada 10'u kadın 21 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazada 5 kişinin de ağır yaralandığını ve bu kişilerin Kisumu'daki bir hastanede tedavi altına alındığı bilgisini veren Maina, polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi aldığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.