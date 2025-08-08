ABD’li Senatör Sanders’ten Trump’a Gazze tepkisi: Büyük bir yanlış yapıyor

(FOTO: AA )

Açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Sanders, "Biden, Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'i desteklemekle yanlış yaptı. Trump ise şu an çok daha büyük bir yanlış yapıyor. ABD halkı, çocukların aç bırakılması için milyarlarca dolar vergi ödemeye devam etmek istemiyor. Netanyahu'nun savaş makinesi için bir kuruş dahi verilmemeli" ifadelerini kullandı.