İran’da sıcak hava alarmı! Kamu kurumları tatil edildi

İran'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda eyalette kamu kurumları tatil edildi. Artan sıcaklıkların üretim kapasitesini zorlaması ve enerji tüketimini azaltma amacıyla başta Tahran, Kum, İsfahan ve Erdebil olmak üzere ülke genelindeki 26 eyalette tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve eğitim merkezleri 6 Ağustos Çarşamba günü faaliyetlerine geçici olarak ara verdi.

Simnan, Sistan ve Belucistan ile İlam gibi bazı eyaletlerde ise mesai saatleri geçici olarak 06.00 ile 11.00 arasına çekildi. Söz konusu uygulamaların halk sağlığını korumak ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla hayata geçirildiği öğrenildi. Hizmet sunan kurumların operasyonel birimleri ile acil yardım ve sağlık merkezlerinin uygulamadan muaf tutulduğu, bankacılık hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına bazı banka şubelerinin nöbetçi olarak açık kalacağı ve halka hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.