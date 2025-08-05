Güney Kore ile Kuzey Kore arasında hoparlör krizi!

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung-jun, sınırdaki hoparlörlere ilişkin açıklama yaptı.



Güney Kore ordusunun 4 Ağustos'tan itibaren propaganda yayını yapan hoparlörleri kaldırmaya başlamasının ardından Lee, bugün itibariyle Kuzey Kore ordusunun kendi hoparlörlerini kaldırmak için harekete geçmediğini belirtti.



GÜNEY KORE'DEN GERİLİMİ AZALTMA ADIMI



Güney Kore Savunma Bakanlığından 4 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerin" kaldırma çalışmalarına başlandığı ifade edilmişti.



Açıklamada, bunun iki ülke arasındaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olduğu kaydedilmişti.



Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

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