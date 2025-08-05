Fanatik Yahudilerden Kudüs'te Müslüman mezarlığına alçak saldırı!
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin, Müslümanlara ait mezarlığa girerek zarar verdiği belirtildi.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Mescid-i Aksa'nın doğu kısmındaki Rahmet Kapısı yakınlarında bulunan Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi.
Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin, Rahmet Kapısı yakınlarında bulunan Müslüman mezarlığına ait mezar taşlarını tahrip ettiği aktarıldı.