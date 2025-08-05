05 Ağustos 2025, Salı
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Fanatik Yahudilerden Kudüs'te Müslüman mezarlığına alçak saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.08.2025 16:12 Güncelleme: 05.08.2025 16:12
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Fanatik Yahudilerden Kudüs’te Müslüman mezarlığına alçak saldırı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudilerin, Müslümanlara ait mezarlığa girerek zarar verdiği belirtildi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Mescid-i Aksa'nın doğu kısmındaki Rahmet Kapısı yakınlarında bulunan Müslüman mezarlığına saldırı düzenlendi.

Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin, Rahmet Kapısı yakınlarında bulunan Müslüman mezarlığına ait mezar taşlarını tahrip ettiği aktarıldı.

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Fanatik Yahudilerden Kudüs’te Müslüman mezarlığına alçak saldırı! Fanatik Yahudilerden Kudüs’te Müslüman mezarlığına alçak saldırı! Fanatik Yahudilerden Kudüs’te Müslüman mezarlığına alçak saldırı!
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