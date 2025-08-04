Rusya’dan Putin-Zelenskiy zirvesine açık kapı! Kremlin ayrıntıları duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov (AA)

WİTKOFF ZİYARETİ: KAPALI KAPILAR ARALANIYOR MU?

Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamaya göre, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilme ihtimali bulunuyor.

Peskov, olası görüşmenin kesinleşmediğini belirtmekle birlikte, diplomatik diyaloğun tamamen kopmadığını göstermesi açısından önemli bir adım olduğunu ima etti. Witkoff'un ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin "barış umudunu kaybettik" sözlerinin hemen ardından gerçekleşiyor.

Bu zamanlama, Washington ile Moskova arasında kapalı diplomasi kanallarının yeniden işlemeye başladığına dair yorumlara neden oldu.

TRUMP'IN DENİZALTI HAMLESİNE KREMLİN'DEN YANIT: "POLEMİĞE GİRMEYECEĞİZ"

Öte yandan Kremlin, Başkan Trump'ın iki Amerikan nükleer denizaltısını "uygun bölgelere" konuşlandırma talimatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Peskov, "Nükleer söylemler konusunda herkesin dikkatli olması gerekir," uyarısında bulunarak, bu tür açıklamaların küresel güvenlik açısından tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Ancak Kremlin Sözcüsü, Trump'ın açıklamalarının önemini küçümseyerek, "Amerikan denizaltılarının zaten sürekli muharebe görevi yürüttüğü bilinen bir durum," dedi. Peskov, Moskova'nın bu konuda Washington ile "gereksiz bir polemiğe girmeyeceğini" açıkça ifade etti.

ADRES YİNE İSTABUL MU OLACAK?

Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri 3 kez İstanbul'da gerçekleşti; ancak Moskova ile Kiev arasındaki temel uçurum henüz kapanmadı.