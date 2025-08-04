04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Rusya'dan Putin-Zelenskiy zirvesine açık kapı! Kremlin ayrıntıları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 12:27 Güncelleme: 04.08.2025 13:15
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Rusya’dan Putin-Zelenskiy zirvesine açık kapı! Kremlin ayrıntıları duyurdu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi “gerekli teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından” değerlendirebileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Başkan Putin, uzmanlar düzeyinde yürütülecek ön hazırlıkların başarıyla tamamlanması durumunda Zelenskiy ile görüşmeye hazırdır," dedi.

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Söz konusu temasın şartlara bağlı olduğunu vurgulayan Peskov, "Bunun için öncelikle ciddi diplomatik bir zemin oluşmalı," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, hem ABD yönetiminde değişen savaş algısına hem de sahada uzun süredir devam eden çıkmaza dikkat çeken gözlemciler tarafından "ihtiyatlı bir yumuşama işareti" olarak değerlendirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov (AA)Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov (AA)

WİTKOFF ZİYARETİ: KAPALI KAPILAR ARALANIYOR MU?

Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamaya göre, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilme ihtimali bulunuyor.

Peskov, olası görüşmenin kesinleşmediğini belirtmekle birlikte, diplomatik diyaloğun tamamen kopmadığını göstermesi açısından önemli bir adım olduğunu ima etti. Witkoff'un ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin "barış umudunu kaybettik" sözlerinin hemen ardından gerçekleşiyor.

Bu zamanlama, Washington ile Moskova arasında kapalı diplomasi kanallarının yeniden işlemeye başladığına dair yorumlara neden oldu.

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Öte yandan Kremlin, Başkan Trump'ın iki Amerikan nükleer denizaltısını "uygun bölgelere" konuşlandırma talimatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Peskov, "Nükleer söylemler konusunda herkesin dikkatli olması gerekir," uyarısında bulunarak, bu tür açıklamaların küresel güvenlik açısından tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Ancak Kremlin Sözcüsü, Trump'ın açıklamalarının önemini küçümseyerek, "Amerikan denizaltılarının zaten sürekli muharebe görevi yürüttüğü bilinen bir durum," dedi. Peskov, Moskova'nın bu konuda Washington ile "gereksiz bir polemiğe girmeyeceğini" açıkça ifade etti.

ADRES YİNE İSTABUL MU OLACAK?

Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri 3 kez İstanbul'da gerçekleşti; ancak Moskova ile Kiev arasındaki temel uçurum henüz kapanmadı.

İstanbul'da yapılan barış müzakerelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılmasının yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etmişti. İstanbul'da yapılan barış müzakerelerine MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılmasının yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etmişti.

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe gelen Türikye'ye teşekkürlerin ve güvenilir ortak ifadelerinin ardından olası Putrin-Zelenskiy zirvesinin de İstanbul'da olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ MEYVESİNİ VERMİŞTİ

İki taraf 16 Mayıs'da ilk, ardından 2 Haziran'da ikinci tur direkt görüşmeler gerçekleştirdi. Taraflar yalnızca binlerce savaş esirinin değişimini (her iki taraftan yaklaşık 1.000 kişi) kabul etti ve ölü yakınlarının iade edilmesini kararlaştırdı.

Foto: AAFoto: AA

Temmuz ayında yapılan üçüncü tur görüşme sadece 40 dakika sürdü, yine ateşkes konusunda mutabakata varılmadı, ancak 1.200 esir değişimi için anlaşmaya varıldı. Taraflar ateşkes taslağını birbirine sundu. Zelenskiy, Putin–Zelenskiy zirvesini Ağustos ayı içinde gerçekleştirme teklifinde bulundu—Rus taraf ise toplantının yalnızca anlaşmanın imzalanması için olabileceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Şubat 2025'te Türkiye'nin bu barış sürecine ev sahipliği yapabileceğini ve taraflara güvenilir bir arabulucu olarak görüldüğünü belirtmişti.

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Rusya’dan Putin-Zelenskiy zirvesine açık kapı! Kremlin ayrıntıları duyurdu Rusya’dan Putin-Zelenskiy zirvesine açık kapı! Kremlin ayrıntıları duyurdu Rusya’dan Putin-Zelenskiy zirvesine açık kapı! Kremlin ayrıntıları duyurdu
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