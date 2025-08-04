Gana’da "mpox" vakaları artıyor: İlk ölüm gerçekleşti

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, M çiçeği virüsü (mpox) yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 302'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, görülen vakaların son güncellemelerde haftalık en yüksek artışı ve daha önce hiçbir ölüm vakası kaydedilmemiş olan salgında bir dönüm noktası olduğunu kaydedildi.

Virüsün esas olarak enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayıldığı belirtilen açıklamada, halkın duyarlı olması ve herhangi bir semptomu erken bildirmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.