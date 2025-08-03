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Rusya sallanmaya devam ediyor! 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 09:55 Güncelleme: 03.08.2025 11:33
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Rusya sallanmaya devam ediyor! 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha

Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre sarsıntı, Kamçatka Yarımadası açıklarındaki büyük depremlerin ardından bölgede devam eden artçıların bir parçası olarak belirtildi.

Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KAMÇATKA'DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açtı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedildi.

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Rusya sallanmaya devam ediyor! 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha Rusya sallanmaya devam ediyor! 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha Rusya sallanmaya devam ediyor! 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha

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