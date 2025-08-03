Rusya sallanmaya devam ediyor! 6,7 büyüklüğünde bir deprem daha
Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre sarsıntı, Kamçatka Yarımadası açıklarındaki büyük depremlerin ardından bölgede devam eden artçıların bir parçası olarak belirtildi.
Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede şiddetli artçılara yol açtı. 8,8'lik depremden önce 20 Temmuz'da bölgede 7.4 büyüklüğüne ulaşan öncü sarsıntılar kaydedildi.