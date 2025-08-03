İşgalcilerden yardım noktası katliamı: İsrail 12 Filistinliyi daha hayattan kopardı

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.



Saldırıda 9 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



KIZILAY MERKEZİ VE BİR OKUL HEDEF ALINDI



İsrail işgal güçleri Han Yunus kentinde ise Filistin Kızılayına ait bir merkez ile zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Emel Okulu"nu hedef aldı.



Kentin batısındaki Yabani mahallesinde yer alan okulun hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Han Yunus'taki merkezlerini vurduğu, saldırıda 1 Kızılay görevlisinin hayatını kaybettiği ve üçünün yaralandığı bilgisi verildi.



Açıklamada, saldırı nedeniyle merkez binasının ilk katında yangın çıktığı aktarıldı.



FİLİSTİNLİLERİN EVLERİ HAVAYA UÇURULUYOR



Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri gece yarısından sonra da Han Yunus'un farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerini havaya uçurmayı sürdürdü.



Patlama sonrası şarapnel parçalarının kentin batısına kadar uçtuğu ve zorla yerinden edilen Filistinlilerden bazılarının yaralanmasına neden olduğu aktarıldı.



İsrail güçleri ayrıca Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah mahallesinde de konutları ve tesisleri bombalamaya devam etti.

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