Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova'da: Lavrov'la flaş açıklamalar
Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani, geçen yıl Moskova destekli önceki hükümetin devrilmesinin ardından yaptığı Moskova ziyaretinde, ülkesinin Rusya ile “karşılıklı saygıya dayalı doğru bir ilişki” kurmak istediğini söyledi. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan da Suriye hükümetine destek geldi.
Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Orta Doğu'daki en önemli Rus müttefiki olarak, geçtiğimiz yıl devrilmesinin ardından Moskova'ya sığındığı bildiriliyor. Bu saldırıyla birlikte Esad ailesinin ülkedeki yaklaşık elli yıllık kanlı iktidarı sona ermişti.
Rusya'nın Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü ve Hmeymim Hava Üssü, eski Sovyetler Birliği toprakları dışındaki tek resmî askeri varlığı olarak dikkat çekiyor.
Şeybani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"İçinden geçtiğimiz dönem, çeşitli tehditler ve zorluklarla dolu; fakat aynı zamanda birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etme fırsatıdır. Elbette bu süreçte Rusya'nın yanımızda olmasını istiyoruz."
ŞEYBANİ'DEN KARŞILIKLI SAYGI VURGUSU
Ancak Şeybani, sahadaki bazı faktörlerin bu ilişkileri belirlediğini ve zorlaştırdığını da ekleyerek, bağların "karşılıklı saygı" temelinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya'nın Suriye iç savaşında hava saldırılarıyla desteklediği devrik Esad'a karşı şimdi iktidarda olan hükümetin, Moskova'nın ülkedeki askeri üslerini sürdürmesine izin verip vermeyeceği ise henüz belirsiz.
Lavrov ise yaptığı açıklamada, "Rusya, çatışma sonrası yeniden inşa sürecinde Suriye halkına her türlü desteği vermeye hazırdır." dedi.
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