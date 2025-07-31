Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Moskova’da: Lavrov’la flaş açıklamalar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağda) ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani (solda), 31 Temmuz 2025 tarihinde Moskova’ya gerçekleştirdikleri resmî ziyaret kapsamında yaptıkları görüşme öncesinde bir salona girerken görüntülendi. (EPA)

"İçinden geçtiğimiz dönem, çeşitli tehditler ve zorluklarla dolu; fakat aynı zamanda birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etme fırsatıdır. Elbette bu süreçte Rusya'nın yanımızda olmasını istiyoruz."

ŞEYBANİ'DEN KARŞILIKLI SAYGI VURGUSU

Ancak Şeybani, sahadaki bazı faktörlerin bu ilişkileri belirlediğini ve zorlaştırdığını da ekleyerek, bağların "karşılıklı saygı" temelinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.