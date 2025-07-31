İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da bir Filistinliyi katletti!

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grup Ramallah'a bağlı Silvad, Ramun ve Ebu Fellah kasabalarına saldırı düzenledi.



İsrail askerlerinin himayesindeki saldırganlar Filistinlilere ait çok sayıda ev ve aracı ateşe verdi.



İsrail askerleri de Silvad'da Filistinlilere ateş açtı ve gaz bombası attı. Açılan ateş sonucu Hamis Abdullatif Ayyad isimli Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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