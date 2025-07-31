Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı

The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, Utah'ın Salt Lake City şehrinden Amsterdam seferi için havalandı.



Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.



Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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