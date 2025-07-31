01 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı

Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.07.2025 12:06 Güncelleme: 31.07.2025 12:07
ABONE OL
Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan uçakta şiddetli türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı, uçak Minnesota eyaletine acil iniş yaptı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, Utah'ın Salt Lake City şehrinden Amsterdam seferi için havalandı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı Havada korku dolu anlar: Türbülans uçağı inişe zorladı! 25 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör