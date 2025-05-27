ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin çıkışı: Ateşle oynuyor
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, 'Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelirdi; gerçekten çok kötü. Putin, bunun farkında değil ve ateşle oynuyor.' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, "Putin ateşle oynuyor" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamaları şöyle: "Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelirdi; gerçekten çok kötü. Putin, bunun farkında değil ve ateşle oynuyor."
"TAMAMEN ÇILDIRDI"
ABD Başkanı Donald Trump, gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" söylemişti.
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından Putin'in eylemlerini eleştirmişti.
Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullanmıştı.
Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştiren Trump, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." açıklamasında bulundu.
Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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